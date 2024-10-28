Суд рассматривает дело главы РДК Капустина и Канахина об убийствах под Брянском

У Дениса Капустина российское гражданство (по некоторым данным у него также есть украинский паспорт), свое детство он провел в Москве. В 17 лет вместе с семьей эмигрировал в Германию, где присоединился к движению наци-скинхедов. Позднее он создал компанию, занимающуюся спортивными единоборствами. Фирма в том числе продавала футболки, которые косвенно относились к правоэкстремистской среде из-за нанесенного на них числа 88. Капустин также организовывал бои без правил в российских городах и в Европе. В Швейцарии он отвечал за боевую подготовку членов националистической партии PNOS. Капустин якобы часто называл себя националистом, но не причислял себя к сторонникам превосходства белой расы.