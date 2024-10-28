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Оппозиция в Грузии потребовала проведения новых парламентских выборов

ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Грузинская оппозиция требует проведения новых парламентских выборов, так как не признает итоги прошедших, заявил в понедельник один из лидеров партии «Единство — Национальное движение» Георгий Вашадзе во время выступления на акции протеста в Тбилиси.

«Наше требование следующее: мы требуем проведения новых парламентских выборов», — заявил Вашадзе на акции.

Другие оппозиционные лидеры сообщили, что «новые выборы должны быть проведены под международным администрированием».

Ранее три оппозиционные партии «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия», прошедшие в парламент по итогам выборов, заявили, что отказываются от депутатских мандатов.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.