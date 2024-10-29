Радий Хабиров объяснил, что значит этнотуризм в Башкирии

«Этнотуризм у нас в республике развивается достаточно активно, это видно и по выставке, где представляют свои изделия наши мастера. Это видно и по тем проектам, которые в последнее время у нас в республике осуществляются. Вы сегодня перечисляли несколько видов этнотуризма. Какой на ваш взгляд самый активный у нас в республике?» — задал вопрос Радию Хабирову журналист «Башинформа».