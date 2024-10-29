Радий Хабиров объяснил, что значит этнотуризм в Башкирии

«Этнотуризм у нас в республике развивается достаточно активно, это видно и по выставке, где представляют свои изделия наши мастера. Это видно и по тем проектам, которые в последнее время у нас в республике осуществляются. Вы сегодня перечисляли несколько видов этнотуризма. Какой на ваш взгляд самый активный у нас в республике?» — задал вопрос Радию Хабирову журналист «Башинформа».
"Не бывает так, чтобы один активный. Этнотуризм — это совокупность. Это одежда, это маршруты, это события, это сувенирка, это гастрономия, это фольклор. Разумеется, правильно всё это сказали, что в Республике Башкортостан нам не осталось никаких дворцов, храмов, которым сотни лет. Культура была кочевая. У нас нету, что называется, таких многолетних, по сути, объектов материальной культуры.
Но у нас есть природа, у нас есть этника, у нас есть история народа, который проживает. Вот если это грамотно упаковать в туристический пакет — всё это летает. Мы начали этим заниматься. Вообще — туризм в Башкортостане, на мой взгляд, переживает очень динамичный этап развития. Потому что раньше туристы смотрели — на сплав, какой-нибудь, фрагментарно.
А сейчас мы предлагаем комплексное решение вопросов, начиная с инфраструктуры. Дороги, безопасность, туристические пакеты, сувениры, события, вкусная еда — вот это всё вместе и делает республику туристически привлекательной", — отметил Радий Хабиров.
Добавим, сегодня, 28 октября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с представителями туриндустрии России и Беларуси, которые прибыли для участия в IV Международном форуме по этнотуризму.