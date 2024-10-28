Лукашенко сказал, что Западу не удалось поставить на колени Беларусь и Россию

Он добавил, что белорусская сторона поставила перед собой амбициозную задачу, снова вместе с россиянами, которая связана с преодолением зависимости от импорта и серьезно занялись импортозамещением. Президент, обращаясь к Мантурову, отметил, что это большой кусок работы с белорусским правительством, чтобы определиться, как именно действовать дальше.