Лукашенко сказал, что Западу не удалось поставить на колени Беларусь и Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым, которая состоялась 28 октября, сказал, что Западу не удалось поставить на колени Беларусь и РФ, пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание на то, что в последнее время с руководством России часто идет речь о том, что Западу не удалось поставить на колени и как-то прижать Беларусь и РФ.
— В этом, конечно, большая заслуга тех секторов экономики, которые вы возглавляете. Прежде всего — промышленность, — подчеркнул президент Беларуси.
Он добавил, что белорусская сторона поставила перед собой амбициозную задачу, снова вместе с россиянами, которая связана с преодолением зависимости от импорта и серьезно занялись импортозамещением. Президент, обращаясь к Мантурову, отметил, что это большой кусок работы с белорусским правительством, чтобы определиться, как именно действовать дальше.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об автомобилях для Беларуси и России: «Защищать свой рынок».
Ранее мы писали, что Россия увеличит финансирование проектов с Беларусью.
А еще Лукашенко обратился к народу Чехии, пригласив приехать в Беларусь.