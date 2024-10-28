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Лукашенко сказал, что Западу не удалось поставить на колени Беларусь и Россию

Лукашенко на встрече с Мантуровым заявил, что Запад не смог поставить на колени Беларусь и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым, которая состоялась 28 октября, сказал, что Западу не удалось поставить на колени Беларусь и РФ, пишет БелТА.

Глава государства обратил внимание на то, что в последнее время с руководством России часто идет речь о том, что Западу не удалось поставить на колени и как-то прижать Беларусь и РФ.

— В этом, конечно, большая заслуга тех секторов экономики, которые вы возглавляете. Прежде всего — промышленность, — подчеркнул президент Беларуси.

Он добавил, что белорусская сторона поставила перед собой амбициозную задачу, снова вместе с россиянами, которая связана с преодолением зависимости от импорта и серьезно занялись импортозамещением. Президент, обращаясь к Мантурову, отметил, что это большой кусок работы с белорусским правительством, чтобы определиться, как именно действовать дальше.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об автомобилях для Беларуси и России: «Защищать свой рынок».

Ранее мы писали, что Россия увеличит финансирование проектов с Беларусью.

А еще Лукашенко обратился к народу Чехии, пригласив приехать в Беларусь.