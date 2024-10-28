Захарова рассказала о наемниках, обезвреженных в Брянской области

Согласно данным из открытых источников, 75-й полк рейнджеров — элитное подразделение войск спецназначения, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата и удержания аэродромов, занятия или уничтожения стратегически важных объектов противника, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц. Один из парашютно-десантных батальонов этого полка всегда находится в состоянии повышенной боевой готовности и может быть отправлен для выполнения задания в любой части мира в течение 18 часов.