Захарова рассказала о наемниках, обезвреженных в Брянской области

«Среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, — граждане США, Польши, Канады», — сказала она.
Захарова уточнила, что это предварительные данные, они будут дополняться.
У уничтоженных диверсантов обнаружили иностранное оружие, экипировку и средства связи, а также личные вещи, свидетельствующие об их западном происхождении. В частности, на опубликованном ФСБ видео показаны канадский флаг и молитвенник на польском языке.
Кроме того, на теле одного из ликвидированных боевиков обнаружили татуировку второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.
Согласно данным из открытых источников, 75-й полк рейнджеров — элитное подразделение войск спецназначения, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата и удержания аэродромов, занятия или уничтожения стратегически важных объектов противника, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц. Один из парашютно-десантных батальонов этого полка всегда находится в состоянии повышенной боевой готовности и может быть отправлен для выполнения задания в любой части мира в течение 18 часов.
Подразделения полка принимали участие в боевых действиях во Вьетнаме в конце 1960-х годов.