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Захарова рассказала о наемниках, обезвреженных в Брянской области

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Среди наемников, которых обезвредили в Брянской области, есть граждане США, Польши и Канады, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: ФСБ России

«Среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, — граждане США, Польши, Канады», — сказала она.

Захарова уточнила, что это предварительные данные, они будут дополняться.

Сегодня в Брянской области ФСБ пресекла попытку нарушения границы. Четверых боевиков ликвидировали, по остаткам ДРГ нанесли ракетно-артиллерийский удар.

У уничтоженных диверсантов обнаружили иностранное оружие, экипировку и средства связи, а также личные вещи, свидетельствующие об их западном происхождении. В частности, на опубликованном ФСБ видео показаны канадский флаг и молитвенник на польском языке.

Кроме того, на теле одного из ликвидированных боевиков обнаружили татуировку второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

Согласно данным из открытых источников, 75-й полк рейнджеров — элитное подразделение войск спецназначения, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата и удержания аэродромов, занятия или уничтожения стратегически важных объектов противника, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц. Один из парашютно-десантных батальонов этого полка всегда находится в состоянии повышенной боевой готовности и может быть отправлен для выполнения задания в любой части мира в течение 18 часов.

Подразделения полка принимали участие в боевых действиях во Вьетнаме в конце 1960-х годов.

Захарова Мария
ФСБ