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Последние зарубежные новости за 28 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 28 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

US News назвал российскую армию лучшей в мире

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Российская армия заняла первое место в рейтинге сильнейших вооруженных сил мира по версии U.S. News and World Report. Лидирующие позиции обеспечены опытом, полученным в специальной военной операции, модернизацией и подготовкой кадров. Тройку замыкают армии США и Израиля.

WSJ рассказала о нехватке новобранцев в ВСУ

Источник: AP 2024

WSJ сообщает, что количество новобранцев в ВСУ снизилось, создавая трудности на фронте. Военкомы усилили набор, появляясь в общественных местах. Число новобранцев в центрах подготовки ВСУ за последние месяцы снизилось с 35 тыс. до 20 тыс. в месяц. На фоне российского наступления возросло и число украинских дезертиров, оставляющих важные позиции.

Times of India узнала, что Моди подарил Путину на саммите БРИКС

Источник: Пресс-служба Президента России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину картину, написанную в технике сохраи, на саммите БРИКС в Казани. Сохраи — народная живопись, уходящая корнями в наскальные рисунки, распространенная в штате Джаркханд.

WP: Европе будет сложно поддерживать Украину в случае победы Трампа

Источник: Reuters

Несмотря на обещания европейских государств поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», перспектива такой помощи становится менее вероятной из-за внутренней усталости и возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Из-за неопределенности, связанной с выборами в США, европейские лидеры передают контроль над военной поддержкой Киева структурам НАТО.

FT рассказала о плане Трампа по Украине с перезаключением Минских соглашений

Источник: AP 2024

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может инициировать новые минские соглашения для урегулирования ситуации на Украине в случае победы на выборах. По словам советника Трампа, план включает «переосмысление» соглашений 2014 и 2015 годов.

Трамп Дональд
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