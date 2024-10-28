Последние зарубежные новости за 28 октября 2024 года: свежие события текущего дня

WSJ сообщает, что количество новобранцев в ВСУ снизилось, создавая трудности на фронте. Военкомы усилили набор, появляясь в общественных местах. Число новобранцев в центрах подготовки ВСУ за последние месяцы снизилось с 35 тыс. до 20 тыс. в месяц. На фоне российского наступления возросло и число украинских дезертиров, оставляющих важные позиции.