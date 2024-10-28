Последние зарубежные новости за 28 октября 2024 года: свежие события текущего дня

US News назвал российскую армию лучшей в мире
Российская армия заняла первое место в рейтинге сильнейших вооруженных сил мира по версии U.S. News and World Report. Лидирующие позиции обеспечены опытом, полученным в специальной военной операции, модернизацией и подготовкой кадров. Тройку замыкают армии США и Израиля.
WSJ рассказала о нехватке новобранцев в ВСУ
WSJ сообщает, что количество новобранцев в ВСУ снизилось, создавая трудности на фронте. Военкомы усилили набор, появляясь в общественных местах. Число новобранцев в центрах подготовки ВСУ за последние месяцы снизилось с 35 тыс. до 20 тыс. в месяц. На фоне российского наступления возросло и число украинских дезертиров, оставляющих важные позиции.
Times of India узнала, что Моди подарил Путину на саммите БРИКС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину картину, написанную в технике сохраи, на саммите БРИКС в Казани. Сохраи — народная живопись, уходящая корнями в наскальные рисунки, распространенная в штате Джаркханд.
WP: Европе будет сложно поддерживать Украину в случае победы Трампа
Несмотря на обещания европейских государств поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», перспектива такой помощи становится менее вероятной из-за внутренней усталости и возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Из-за неопределенности, связанной с выборами в США, европейские лидеры передают контроль над военной поддержкой Киева структурам НАТО.
FT рассказала о плане Трампа по Украине с перезаключением Минских соглашений
Кандидат в президенты США Дональд Трамп может инициировать новые минские соглашения для урегулирования ситуации на Украине в случае победы на выборах. По словам советника Трампа, план включает «переосмысление» соглашений 2014 и 2015 годов.