Небензя заявил о создании США нового витка эскалации на Ближнем Востоке

«Первопричины нового витка насилия на Ближнем Востоке кроются в неурегулированности палестино-израильского конфликта на основе известных решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН», — приводит его слова Telegram-канал Постпредства РФ при ООН.
При этом дипломат призвал США ответственно отнестись к своим обязанностям постоянного члена СБ ООН и позволить организации использовать весь имеющийся у нее инструментарий, чтобы остановить конфликт.
Постпред РФ при международной организации подчеркнул, что это поможет заложить фундамент под перезапуск процесса мирного урегулирования палестинского вопроса на международно-признанной базе, в основе которой лежит принцип «двух государств для двух народов».
«Только при таком сценарии можно удержать весь ближневосточный регион от масштабной конфронтации, чреватой самыми катастрофическими последствиями для всех государств, включая Израиль», — заключил он.
Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на содействие Совбеза ООН стабилизации на Ближнем Востоке. Он обратил внимание на то, что 28 октября состоится заседание СБ ООН, на котором по предложению Китая, РФ и Алжира рассмотрят обращение Ирана по поводу израильской атаки.
Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что РФ поддерживает контакты со всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке, где сохраняется очень напряженная обстановка. Москва, по словам Пескова, будет способствовать всем попыткам деэскалации в регионе.
Израиль нанес ответный удар по территории Ирана 26 октября. В Исламской республике заявили, что ущерб от атак был ограниченным, но израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило об уничтожении стратегического оборонного потенциала Ирана.
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что этот удар помог стране достичь важных целей и показать свой потенциал. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в свою очередь, назвал нападение на Тегеран просчетом Израиля, а президент Исламской республики Масуд Пезешкиан анонсировал ответ Ирана на атаку.
До этого, 1 октября, Иран провел масштабную атаку на Израиль, выпустив около 400 баллистических ракет. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран совершил большую ошибку и заплатит за нее.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.