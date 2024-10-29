Небензя заявил о создании США нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на содействие Совбеза ООН стабилизации на Ближнем Востоке. Он обратил внимание на то, что 28 октября состоится заседание СБ ООН, на котором по предложению Китая, РФ и Алжира рассмотрят обращение Ирана по поводу израильской атаки.