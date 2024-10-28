Госдеп пригрозил Грузии последствиями, если власти страны не изменят политику

«В этом году мы последовательно обращались к правительству Грузии с призывом отказаться от антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если правительство Грузии не изменит курс», — заявил господин Миллер на брифинге для журналистов (цитата по ТАСС).
Представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон призывает Тбилиси расследовать все данные о нарушениях в ходе прошедших парламентских выборов. По словам Мэтью Миллера, свыше 80% населения республики желают видеть ее в Евросоюзе и НАТО, а «не поддерживать авторитарную политику».
По итогам прошедших 26 октября выборов правящая партия «Грузинская мечта» получила 53,9% голосов, оппозиционные «Коалиция за перемены» — 11%, «Единое национальное движение» — 10,2%, «Сильная Грузия» — 8,8%, «Гахария за Грузию» — 7,8%. Все оппозиционные партии отказались признать результаты голосования. Грузинские неправительственные организации сообщили о нарушениях на 92 участках. Также о серьезных нарушениях в ходе выборов заявили европарламентарии. Вечером 28 октября грузинская оппозиция провела первый после подведения итогов выборов митинг у здания парламента страны в Тбилиси.