Госдеп пригрозил Грузии последствиями, если власти страны не изменят политику

«В этом году мы последовательно обращались к правительству Грузии с призывом отказаться от антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если правительство Грузии не изменит курс», — заявил господин Миллер на брифинге для журналистов (цитата по ТАСС).