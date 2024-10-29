Зеленский раскрыл, как на Западе говорят Украине «нет»

Зеленский подтвердил, что Украина не добивается членства в НАТО во время боевых действий, но желает получить приглашение, которое бы обеспечило «геополитическую ясность» как для страны, так и всей Европы, а также усилило переговорные позиции Киева в отношении Москвы. По его мнению, необходимо «поработать с партнерами по всей Европе, особенно в Берлине», чтобы решить этот вопрос.