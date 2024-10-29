Зеленский раскрыл, как на Западе говорят Украине «нет»

«Их просят о приглашении, а они отвечают о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать “нет”, — написал политик.
Зеленский подтвердил, что Украина не добивается членства в НАТО во время боевых действий, но желает получить приглашение, которое бы обеспечило «геополитическую ясность» как для страны, так и всей Европы, а также усилило переговорные позиции Киева в отношении Москвы. По его мнению, необходимо «поработать с партнерами по всей Европе, особенно в Берлине», чтобы решить этот вопрос.
«Когда Украина получит приглашение в НАТО, это станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России», — подчеркнул Зеленский.
По сведениям Politico, против принятия Украины выступают семь стран альянса: США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания. Причем три последних абстрактно поддерживают стремления Киева, но если эти планы начнут воплощаться, публично выступят против. В случае с США и Германией причиной являются опасения насчет прямого участия в конфликте с Россией, с Венгрией и Словакией — другие причины и «в целом прокремлевская линия», утверждают собеседники издания.
Вместе с тем, источники Le Monde рассказали, что США больше не имеют принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО, но против выступает Германия. Белый дом сможет действовать, если в ноябре президентские выборы выиграет демократка Камала Харрис, но в случае победы республиканца Дональда Трампа, объяснил собеседник, «малейшая инициатива [президента Джо] Байдена рискует усугубить ситуацию».
Три дня назад, 25 октября, немецкий канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что Украине уже обещано членство в НАТО, и никакие другие решения в этом направлении пока не требуются.
Приглашение государства вступить в НАТО не означает немедленного присоединения. После достижения консенсуса и получения приглашения начинается длительный семиэтапный процесс, включающий в себя переговоры о возможности выполнять требования и обязательства альянса, подписание обновленного договора и его ратификация всеми членами.
Российская сторона принципиально не согласна с намерением Украины вступить в НАТО. Стремление этого государства присоединиться к альянсу стало одной из озвученных причин начала военной операции, а обязательство сохранять нейтралитет и внеблоковый статус — среди требований Москвы для возобновления мирного диалога.