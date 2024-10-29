Глава парламента Австрии Розенкранц заявил, что готов встретиться с Путиным

Новый председатель австрийского парламента Вальтер Розенкранц заявил, что он был бы не против переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации на Украине.
«Если это для того, чтобы выпить бокал вина, то я бы сказал “нет”, но если был бы малейший вклад в то, чтобы в конфликте между Россией и Украиной прекратились потери людей, то я бы внёс бы таким образом этот вклад», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире телеканала ORF.
Розенкранц задали вопрос, готов ли он встретиться с президентом Российской Федерации в Вене.
Ранее сообщалось, что кандидат на пост вице-президента Соединённых Штатов от республиканцев Джей-Ди Вэнс отказался называть президента РФ Владимира Путина врагом. Он добавил, что Украина должна отказаться от территорий, чтобы завершить конфликт.