Польская комиссия по «российскому влиянию» представит первый доклад

Это не первая польская комиссия подобного рода. Во время правления партии «Право и справедливость» была создана комиссия по исследованию «российского влияния в 2007—2022 годах». В конце ноября минувшего года парламент Польши нового созыва отозвал всех членов данной комиссии и принял закон о ее ликвидации. До этого комиссия представила «частичный отчет» и рекомендовала не назначать на государственные должности нынешнего премьера Дональда Туска и ряд других политиков, находившихся на тот момент в оппозиции.