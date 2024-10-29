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Посольство России оценило новые санкции Великобритании

Рестрикции нелегитимны и призваны отвлечь внимание от той цены, которую британцы платят за поддержку Киева.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Великобритании ввело новые санкции против России. Их в беседе с ТАСС прокомментировали дипломаты российского посольства в Лондоне.

По данным представителей дипломатического ведомства, рестрикции являются нелегитимными и нужны для того, чтобы отвлечь внимание общественности. А именно для того, чтобы рядовые британцы не вспоминали, сколько денег отдают за поддержку киевского режима. Властям все сложнее скрывать от рядовых граждан успехи Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции и преступления украинской стороны.

«Сами по себе т. н. “санкции” Лондона, направленные против нашей страны, все так же нелегитимны и ничтожны, как и прежде», — указано в сообщении.

При этом Лондон обвинил ряд российских структур в «провокации протестов» на территории европейских государств. Кроме того, организации якобы организовали вредоносную онлайн-сеть, которая «засоряет» социальные сети разными «проверенными фактами».

«Подобная деятельность — не наш метод. Распространением фальшивок и разжиганием “Майданов” давно занимается Запад», — добавили дипломаты.

Ранее сообщалось, что вопреки прогнозам американских властей, санкции не смогли разрушить российскую экономику, как это произошло с Кубой и Венесуэлой. Президент России Владимир Путин сумел победить Запад.