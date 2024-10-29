По данным представителей дипломатического ведомства, рестрикции являются нелегитимными и нужны для того, чтобы отвлечь внимание общественности. А именно для того, чтобы рядовые британцы не вспоминали, сколько денег отдают за поддержку киевского режима. Властям все сложнее скрывать от рядовых граждан успехи Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции и преступления украинской стороны.