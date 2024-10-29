Как грузинская оппозиция собралась бороться с «Грузинской мечтой»

Первой выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, по инициативе которой и была организована эта акция. «Вы не проиграли выборы, ваш голос украли и попытались украсть ваше будущее, но никто не имеет права на это, и вы никому не позволите этого», — сказала она собравшимся (цитата по «Новости — Грузия»), числе которых, по приблизительной оценке, составило несколько тысяч человек. Зурабишвили рассказала также, что активно общается с западными партнерами, чтобы донести до них, «что здесь произошло». Они, продолжила президент, ожидают, что расследование нарушений на выборах, которые Зурабишвили назвала тотальной фальсификацией и «российской спецоперацией», будет доведено до конца, — и призвала всех участвовать в сборе доказательств фальсификаций.