Как грузинская оппозиция собралась бороться с «Грузинской мечтой»

Какие требования выдвигает грузинская оппозиция
В понедельник в центре грузинской столицы прошел митинг несогласных с победой «Грузинской мечты» на парламентских выборах. Он начался в 19:00 по местному времени на проспекте Руставели, перед зданием национального парламенте, и продолжался около трех часов. К 19:30 проспект был перекрыт, чтобы желающие присоединиться к акции могли идти и по проезжей части; по пути можно было купить флаги Грузии, Евросоюза и Украины. Главное, что двигало этими людьми, как выяснила из разговоров с ними корреспондент РБК, — показать, в том числе и европейским партнерам республики, что с итогами субботнего голосования они не согласны.
Первой выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, по инициативе которой и была организована эта акция. «Вы не проиграли выборы, ваш голос украли и попытались украсть ваше будущее, но никто не имеет права на это, и вы никому не позволите этого», — сказала она собравшимся (цитата по «Новости — Грузия»), числе которых, по приблизительной оценке, составило несколько тысяч человек. Зурабишвили рассказала также, что активно общается с западными партнерами, чтобы донести до них, «что здесь произошло». Они, продолжила президент, ожидают, что расследование нарушений на выборах, которые Зурабишвили назвала тотальной фальсификацией и «российской спецоперацией», будет доведено до конца, — и призвала всех участвовать в сборе доказательств фальсификаций.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Явка составила 58,94%, или 2,06 млн человек. Голосование впервые проходило по пропорциональной системе, то есть 150 парламентских мандатов распределятся между партиями пропорционально тому, сколько голосов набрали их списки. Чтобы пройти в парламент, партии или их объединения должны были преодолеть 5-процентный порог. По данным ЦИК республики, депутатские мандаты получают пять политических сил.
- «Грузинская мечта», которая правит в стране с 2012 года, — за нее проголосовало 53,92%, или 1,118 млн избирателей. По информации Interpressnews (здесь и далее), у нее будет 89 мандатов.
- «Коалиция за перемены» — 11,03%, или 229 тыс. избирателей. 18 мандатов.
- «Единство — Национальное движение», где ведущую роль играет «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили, — 10,16%, или 210 тыс. избирателей. 17 мандатов.
- «Сильная Грузия» — 8,81%, или 182,8 тыс. избирателей. 14 мандатов.
- «За Грузию», партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии (2019−2021 годы), — 7,77%, или 161,2 тыс. избирателей. 12 мандатов.
Последние четыре — оппозиционные коалиции, выступающие против «Грузинской мечты». В мае 2024 года все они, кроме «За Грузию» Гахарии, присоединились к так называемой Грузинской хартии — «дорожной карте», которую предложила президент республики Саломе Зурабишвили; по ее словам, этот документ позволит разрешить политический кризис в стране и вернуть ее на путь евроинтеграции. Пункты хартии перекликаются с рекомендациями Евросоюза — девятью шагами на пути в ЕС, которые Брюссель обозначил в ноябре 2023 года, перед тем как предоставить Грузии статус кандидата.
Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, которая входит в коалицию «Единство — Национальное движение», изложил план ближайших действий грузинской оппозиции. Поскольку она считает выборы нелегитимными, то отказывается от всех мандатов в парламенте и закрывает список. Необходимо «провести выборы с нуля, но провести их должна международная избирательная администрация», заявил также Вашадзе. «Мы будем сражаться до тех пор, пока не победим, и мы обещаем, что победим», — заявил Вашадзе, подчеркнув, что с «Мечтой» переговоры возможны только по теме новых выборов (цитата по «Новости — Грузия»).
Всего на митинге выступили более десяти оппозиционных лидеров, в том глава ЕНД Тина Бокучава, лидер «Коалиции за перемены» Ника Мелия, Георгий Гахария, экс-президент Георгий Маргвелашвили, который в 2018 году ушел в отставку из-за несогласия с поправками в Конституцию и месяц назад присоединился к «Сильной Грузии». Примерно через два с половиной часа митинг закончился. Все прошло без эксцессов и столкновений с полицией.
В «Грузинской мечте» стратегию оппозицию сочли деструктивной, а заявления ее лидеров — бессмысленными. «Ложь, будто список будет снят и парламент не сможет быть легитимным. Парламент будет очень даже легитимным — парламент соберется и 76 голосами признает полномочия 150 депутатов, — заявил 28 октября спикер парламента предыдущего созыва Шалва Папуашвили (цитата по Interpressnews). — Единственное, что могут принести их (оппозиционных сил. — РБК) действия, — снова волнение, насилие, что мы уже много раз видели».
Как на итоги выборов отреагировали Евросоюз, США и Россия
28 октября, на следующий день после того, как ЦИК обнародовал итоги, в Грузию с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан назвал результат «убедительной победой» «Грузинской мечты». «Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня его голос услышали все», — написал он в соцсети X. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в своем аккаунте, что на выборах в Грузии «победили не те, кого назначил Брюссель и либеральный мейнстрим, а правящая партия, выступающая за суверенитет, мир и семью, которая открыто ставит национальные интересы на первое место».
Отношения Грузии и Венгрии значительно укрепились за последние два года. В 2022-м страны заключили соглашение о стратегическом партнерстве; «Грузинская мечта» и партия Орбана «Фидес» выступают со схожих идеологических позиций. Руководство Грузии несколько раз участвовало в Конференции консервативных политических действий (CPAC), которая проходит в Будапеште — в 2024 году на нее ездил премьер Ираклий Кобахидзе (в программе были панельные дискуссии на следующие темы: «Суверенитет жив, глобализм умирает», «Спасайте Запад, защищайте границы», «Мы побеждаем, они проигрывают — 2024 год, избирательный супергод»). В то время как ЕС и США критиковали грузинский закон об иноагентах, Орбан его поддержал, заявив, что с его помощью грузинские власти «пытаются сохранить независимость и суверенитет в очень сложных обстоятельствах».
Представитель венгерского премьера Золтан Ковач сообщил, что визит предпринят по приглашению Кобахидзе. При этом Венгрия сейчас председательствует в Евросоюзе — Politico, обращая на это внимание, отмечает, что поездка Орбана в Грузию «вновь выявит резкие различия во внешней политике» Будапешта и других стран ЕС. Ссылаясь на высокопоставленного дипломата ЕС, издание уточнило, что в Тбилиси венгерский премьер приехал именно в этом качестве, а не как председатель союза.
В Тбилиси Орбан прибыл, когда уже шел митинг, и протестующие освистали его кортеж. Встреча в правительстве у него запланирована на вторник. При этом он остановился в том же отеле на проспекте Руставели, где в понедельник вечером оппозиционные политики встречались с зарубежными дипломатами.
Грузия подала заявку на членство в ЕС в 2022 году вслед за Украиной и Молдавией. Статус кандидата она получила в декабре 2023 года. В мае 2024-го парламент, где большинство у «Грузинской мечты», принял закон об иноагентах; этот закон вызвал резкую критику со стороны ЕС, США и ряда международных организаций. Вашингтон ввел персональные санкции против грузинского руководства, Брюссель приостановил процедуру вступление Грузии в ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, что «двери в Евросоюз будут закрыты» для Грузии, если ее правительство продолжит придерживаться намеченного курса.
Ираклий Кобахидзе 28 октября заявил, что приоритет «Мечты» в том, чтобы к 2030 году стала членом Евросоюза и имела сильную экономику — «если экономические показатели не будут соответствующими, страну в ЕС никто не примет». «Мы ждем перезагрузки отношений, которая, как мы думаем, произойдет с начала следующего года. У нас есть конкретные обязательства, которые на нас накладывает соглашение об ассоциации и соглашение о свободной торговле. Наша амбициозная задача — выполнить более 90% этих обязательств в обоих направлениях к 2028 году», — сказал премьер (цитата по Interpressnews).
На этих выборах Евросоюз поддерживал оппозицию. Так, посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский предупреждал, что Грузия не сможет войти в союз, если в республике после выборов установится однопартийная система, и допускал введение против нее санкций, «если дела с выборами действительно пойдут неправильно». Не называя конкретных партий, он призывал грузин проголосовать за европейский путь, с которого, по оценке Брюсселя, Грузия свернула из-за «Мечты».
Оценивая итоги выборов, Евросоюз опирался на заявления наблюдателей (свой отчет 27 октября представили наблюдатели от ОБСЕ, Совета Европы, Европарламента и Парламентской ассамблеи НАТО) — они сообщили, что, хотя выборы были хорошо организованы, обстановка на них была напряженной, а тайна голосования вызывала вопросы; они также рассказали о случаях запугивания избирателей и давления на них. По оценке наблюдателей, у грузин был широкий выбор — 18 партий, но условия для предвыборной кампании были неравны, финансовый и агитационный перевес был у «Грузинской мечты». Брюссель призвал грузинские власти провести «быстрое, прозрачное и независимое расследование» нарушений в избирательном процессе.
«Конструктивный и инклюзивный диалог по всему политическому спектру сейчас имеет первостепенное значение, — говорится в заявлении Евросоюза. — В этом контексте ЕС напоминает, что любое законодательство, которое подрывает основные права и свободы граждан Грузии и противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС, должно быть отменено». Как дальше выстраивать отношения с Тбилиси, Евросоюз обсудит на саммите в Будапеште в ноябре.
В том же ключе грузинские выборы оценили США. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что «живая грузинская дипломатия была источником силы [страны] с 2004 года», и явка на нынешних выборах говорит о том, что грузины приняли демократию. Он также сослался на оценки наблюдателей и обратил внимание на то, что они не объявили итоги «свободными и справедливыми». «Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей о проведении полного расследования всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами», — заявил Блинкен и призвал руководство Грузии в дальнейшем «уважать верховенство закона, отменить законодательство, подрывающее основные свободы, и совместно устранять недостатки в избирательном процессе».
Вечером 28 октября главы МИД 13 стран Евросоюза — в их числе Германия, Нидерланды, Польша и Франция — выпустили совместное заявление. В нем они осудили «все нарушения международных норм свободных и справедливых выборов» и потребовали расследовать все жалобы и устранить нарушения. «В это трудное время мы стоим на стороне грузин. Важно, чтобы протесты и, в частности, реакция правительства на них оставались мирными. Нарушения избирательного процесса несовместимы со стандартами, ожидаемыми от кандидата в ЕС», — заявили министры, назвав преждевременным визит Орбана в Тбилиси.
Ни Брюссель, ни Вашингтон, ни 13 европейских МИДов не заявили, что не признают итоги выборов. В этом плане жестче всех выступила Оттава — МИД Канады заявил, что в координации с партнерами по G7 и в Европе «пересмотрит свои отношения с руководством Грузии».
В России грузинские выборы и требования оппозиции прокомментировал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Марионеточный президент Грузии отказалась признать итоги выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Стандартная практика в таких случаях — отстранение от должности и арест», — написал он в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.
Москва «решительно отвергла» обвинения в том, что она вмешалась в грузинские выборы (Зурабишвили, призывая к протестам, говорила, что результат означает «подчинение Грузии России»). «Они уже для многих стран носят стандартный характер, чуть что сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так, никакого вмешательства не было, и обвинения носят абсолютно голословный характер», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).
Москва также не исключает дальнейших контактов с республикой, дипломатические отношения с которой прерваны с 2008 года. «Если будут какие-то дополнительные предложения о контактах со стороны наших грузинских соседей, конечно же мы их рассмотрим. Мы никогда от контактов не уходили», — сказал ТАСС глава МИД России Сергей Лавров.