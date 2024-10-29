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Аккаунт верховного лидера Ирана на иврите разблокирован в X

Али Хаменеи в социальных сетях заявил, что Израиль допустил оплошность, предприняв атаку на Иран.

Источник: Аргументы и факты

Администрация социальной сети X* (бывшая Twitter) разблокировала аккаунт верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Аккаунт на иврите был заблокирован в ночь на понедельник. Теперь он вновь доступен для юзеров. В нем по-прежнему находятся спорные высказывания.

Причиной для блокировки стали слова Хаменеи. Он указывал, что Израиль допустил оплошность, предприняв атаку на Иран. При этом политик обращал внимание на возможность ответных действий.

Аятолла добавлял, что Иран заставит Тель-Авив понять, какой силой, способностями, инициативой и волей обладает народ страны.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.