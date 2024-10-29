MP: Украина насаждает польской аудитории антироссийскую риторику

Эксперт отмечает, что в текущей ситуации Украина, являясь более слабой стороной конфликта, должна была бы полагаться на стороннюю поддержку, а не переносить обязательства и выдвигать свои условия. Автор считает, что такая ситуация является «абсурдом» путем, которому польские политики следуют уже свыше 2,5 лет, позиционируя себя в роли «слуги украинской нации».