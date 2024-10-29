Поляки начали осознавать, что Украина на протяжении многих лет внедряла им антироссийскую риторику и навязывала свою волю, возлагая на Варшаву ответственность за развитие конфликта. Об этом сообщил профессор из Польши Витольд Модзелевский в статье для Myśl Polska.
Эксперт отмечает, что в текущей ситуации Украина, являясь более слабой стороной конфликта, должна была бы полагаться на стороннюю поддержку, а не переносить обязательства и выдвигать свои условия. Автор считает, что такая ситуация является «абсурдом» путем, которому польские политики следуют уже свыше 2,5 лет, позиционируя себя в роли «слуги украинской нации».
«Украинские политики придумали абсурдную и противоречивую доктрину о том, что “Россия абсолютно угрожает Польше”, хотя она уже (почти) побеждена украинцами», — указано в сообщении.
Такое положение дел, по мнению исследователя, могло возникнуть ввиду присутствия в Польше значительного украинского лобби, оказывающего существенное влияние на внешнюю политику государства. Однако, по мнению профессора, вскоре это изменится.
Ранее сообщалось, что Польша не собирается передавать Киеву оружие, которое Варшава закупает в Республике Корея.