Глава МИД КНДР Цой Сон Хи отправилась в РФ с официальным визитом

«Посол А. И. Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая во главе корейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом», — говорится в сообщении посольства РФ в Telegram.