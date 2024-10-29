В США за неделю до голосования так и не определили фаворита

Претенденты на высший государственный пост активно ведут свои кампании, проводят митинги в колеблющихся штатах и привлекают новых знаменитостей на свою сторону. За Харрис выходят агитировать певица Бейонсе, Эминем разогревает сторонников демократов перед выступлением бывшего президента Барака Обамы. При этом действующего президента Джо Байдена из предвыборных мероприятий вычеркнули, американские СМИ пишут, что штаб Харрис не соглашается на его участие в кампании, не считая его полезным.
В поддержку Трампа регулярно выступает миллиардер Илон Маск, появилась перед его электоратом в самом Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке супруга Меланья, что в нынешней кампании редкость.
Оба кандидата агитируют за досрочное голосование, более 40 миллионов американцев уже приняли в нем участие — в том числе напарник Харрис, претендент на пост вице-президента Тим Уолц, старейший из живущих экс-президентов Джимми Картер и сам Байден. Особенно активно досрочно голосуют во Флориде, Техасе и Калифорнии.
Харрис и демократы вместе с ней при этом потеряли привычных сторонников в лице СМИ: поддерживавшие предыдущих номинантов от партии влиятельные газеты Washington Post и Los Angeles Times в этом выборном сезоне не стали призывать голосовать за Харрис. Другие боятся высказаться о своих симпатиях публично: сообщалось, что гендиректор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон в частных разговорах поддерживает демократа, но выступать открыто об этом не планирует.
Жители Вашингтона покидают столицу перед выборами, пишут американские СМИ. Белый дом заблаговременно обнесли дополнительным забором, а опросы показывают, что подавляющее большинство, почти две трети американцев считают вероятным всплеск насилия после выборов, еще больше убеждены, что Трамп в случае проигрыша не признает своего поражения. Команда Харрис якобы готовится к тому, что он заранее объявит о победе.
Свое поражение на выборах 2020 года Трамп так и не признал, а его сторонники 6 января 2021 года — в день утверждения результатов конгрессом — устроили беспорядки в Капитолии.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.