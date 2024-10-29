В США за неделю до голосования так и не определили фаворита

Харрис и демократы вместе с ней при этом потеряли привычных сторонников в лице СМИ: поддерживавшие предыдущих номинантов от партии влиятельные газеты Washington Post и Los Angeles Times в этом выборном сезоне не стали призывать голосовать за Харрис. Другие боятся высказаться о своих симпатиях публично: сообщалось, что гендиректор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон в частных разговорах поддерживает демократа, но выступать открыто об этом не планирует.