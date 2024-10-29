Трамп ответил обвинившей его в фашизме Харрис

Ранее стало известно, что Харрис получила предупреждение о том, что что обвинения в фашизме в адрес Трампа не очень убедительны. На это политику указал комитет политических действий в ее поддержку Future Forward. Кроме того, ей дали понять, что обвинения кандидата в президенты США в нехватке энергии также неоправданны.