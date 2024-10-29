Боец ВСУ Безручков призвал напавших на Курскую область боевиков сдаваться

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Безручков сдался в плен российской армии. Он обратился к своему народу, пишет РИА Новости.
Солдат-стрелок призвал военнослужащих ВСУ, которые участвовали в нападении на Курскую область, сложить оружие. Это — единственный шанс сохранить свою жизнь.
«С вами обойдутся нормально, по-людски. Потому что-либо вы там ляжете, либо вы будете жить», — обратил внимание Безручков.
Он добавил, что во время боевых действий попал в 92-ю отдельную штурмовую бригаду. Позже военный попал в окружение и сдался.
Ранее пленный Борис Довбик рассказал о спецотрядах в украинских войсках. Они расстреливают дезертиров.