Дмитрий Демешин наводит порядок в сфере добычи полезных ископаемых

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с новым Амурским бассейновым природоохранным прокурором Юлией Калистовой, которая 3 октября текущего года назначена на должность указом президента Российской Федерации. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в ходе встречи глава региона выразил уверенность в успешном сотрудничестве. Губернатор отметил, что глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность соблюдения природоохранного законодательства, которое, однако, не должно препятствовать развитию.
— Очень важно, чтобы при принятии решений вы сопрягали вопросы развития регионов, находящихся в вашей компетенции, включая Хабаровский край, со строительством большого развития, связанного с разворотом России на Восток. Плюс суверенитет страны — это та основная задача, которую Президент ставит. И, конечно, важно создать устойчивую базу для бесперебойного снабжения нашей экономики ресурсами недр. Ваша задача — привести к законности работу каждого добывающего предприятия, при этом не останавливая ее, а наоборот, нацеливая на решение экономических задач, — сказал Дмитрий Демешин.
Кроме того, инспекция коснётся всех так и не реализованных проектов недропользователей. По словам Дмитрия Демешина, его задача состоит в том, чтобы либо заставить предпринимателей исполнить взятые на себя обязательства, либо расторгнуть с ними лицензионные соглашения.
— Это станет инструментом для обеспечения их ответственности перед государством в части создания продуктов переработки с добавленной стоимостью, соблюдения экологических норм, экологического законодательства, — добавил губернатор Хабаровского края. Как отметила Юлия Калистова, данное направление очень важно, и она уже имеет опыт в решение подобных задач в других российских регионах. Прокурор также заявила, что будет уделять особое внимание защите прав предпринимателей, в том числе при планировании плановых проверок. — На Восточном экономическом форуме Президент России Владимир Путин говорил о необходимости увеличения добычи энергоемких полезных ископаемых для развития экономики. Однако важно следить за тем, чтобы геологоразведывательные организации не подменяли свои функции фактической разработкой недр, — сказала Юлия Калистова.
Отметим, что отсутствие реальной хозяйственной деятельности по разработке недр и добыче полезных ископаемых — частая линия поведения владельцев лицензий на добычу природных ресурсов. Бизнес, застолбив за собой лучшие участки, иногда не способен вести работу самостоятельно, ожидая покупателя. Чтобы ресурсы Хабаровского края работали на благо людей, Дмитрий Демешин объявил войну «спящим» недропользователям.
Напомним, что недра Хабаровского края планируют включить в план геологоразведки. Таким образом к 2030 году увеличится минерально-сырьевая базу региона на 15 процентов. В перечень объектов геологоразведочных работ на территории края в ближайшие шесть лет могут войти 22 позиции, общее финансирование из федерального бюджета составит 10,6 миллиарда рублей.