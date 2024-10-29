Дмитрий Демешин наводит порядок в сфере добычи полезных ископаемых

— Это станет инструментом для обеспечения их ответственности перед государством в части создания продуктов переработки с добавленной стоимостью, соблюдения экологических норм, экологического законодательства, — добавил губернатор Хабаровского края. Как отметила Юлия Калистова, данное направление очень важно, и она уже имеет опыт в решение подобных задач в других российских регионах. Прокурор также заявила, что будет уделять особое внимание защите прав предпринимателей, в том числе при планировании плановых проверок. — На Восточном экономическом форуме Президент России Владимир Путин говорил о необходимости увеличения добычи энергоемких полезных ископаемых для развития экономики. Однако важно следить за тем, чтобы геологоразведывательные организации не подменяли свои функции фактической разработкой недр, — сказала Юлия Калистова.