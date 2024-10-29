Мадуро возмутился тем, как США обращаются с Грузией

«Грузия после распада Советского Союза встала на путь, тесно связанный с Соединенными Штатами, там было очень сервильное правительство. С годами возникли и пришли к власти прогрессивные левые и националистические течения. В прошлое воскресенье они одержали образцовую, звездную победу, набрав 56% голосов народа Грузии. Что говорят Соединенные Штаты? “Я не признаю итоги выборов, прошу пересмотра результатов, прошу повторения выборов в Грузии”. Вы верите, что люди в мире хотят, чтобы с ними обращались как с рабами, как с колонией?» — заявил Мадуро в эфире своей программы «С Мадуро +».
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США угрожают Грузии «дальнейшими последствиями» из-за якобы имевших место нарушений на выборах и в случае сохранения нынешнего курса Тбилиси.
«Можете представить, что в XXI веке страна считает себя хозяином, правительством планеты, и говорит: “Венесуэла, я вас не признаю, Грузия, я вас не признаю, Россия, я иду с вами воевать”. Нет. Никто этого не понимает, никто не хочет мира злоупотреблений, гегемонизма, империализма. Существует консенсус в отношении построения мира, нового международного порядка, основанного на уважении и равенстве между государствами», — заявил венесуэльский лидер.