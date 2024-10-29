Мадуро возмутился тем, как США обращаются с Грузией

«Грузия после распада Советского Союза встала на путь, тесно связанный с Соединенными Штатами, там было очень сервильное правительство. С годами возникли и пришли к власти прогрессивные левые и националистические течения. В прошлое воскресенье они одержали образцовую, звездную победу, набрав 56% голосов народа Грузии. Что говорят Соединенные Штаты? “Я не признаю итоги выборов, прошу пересмотра результатов, прошу повторения выборов в Грузии”. Вы верите, что люди в мире хотят, чтобы с ними обращались как с рабами, как с колонией?» — заявил Мадуро в эфире своей программы «С Мадуро +».