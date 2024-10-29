Бикинский район Хабаровского края преобразуется в округ

Бикинский район в скором времени перестанет существовать как административная единица Хабаровского края. Он будет преобразован в муниципальный округ. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», первым в регионе такую реформу местного самоуправления прошли в Охотском муниципалитете. Там все поселения объединились, а поселковые администрации стали структурными подразделениями единого окружного органа власти.
Инициатива по такому же пути объединить город Бикин и восемь сельских поселений этого района прошла общественные обсуждения и нашла активную поддержку подавляющего большинства жителей муниципалитетов. В мае этого года Законодательная дума Хабаровского края приняла закон о создании Бикинского муниципального округа.
— На сентябрьских выборах люди проголосовали за новый состав собрания депутатов уже будущего Бикинского муниципального округа. Он уже приступил к работе. На 21 ноября назначены выборы главы округа. Лучшую из подавших на конкурсную комиссию кандидатур определят депутаты, — рассказали в администрации Бикинского района. — Сама районная и поселковые администрации в переходном периоде. До нового года сотрудники будут уволены и приняты на работу в уже новый объединённый орган местного самоуправления — администрацию Бикинского муниципального округа.
Напомним, возможность в регионах объединять поселения в муниципальные округа в федеральном законодательстве появилась с 2019 года. Необходимое условие — все входящие в новый муниципалитет населённые пункты должны подтвердить своё согласие на объединение.
Резких изменений при преобразовании жители не почувствуют. Все специалисты останутся на своих местах в тех же учреждениях. Однако, если раньше маленькие поселения жили на собственные доходы, поэтому не могли принять участие в различных программах развития, то с созданием округа эта возможность появится.
Теперь общий бюджет предоставит возможность выделять деньги на значимые для людей проекты. Уменьшатся расходы на управленческий аппарат и многочисленные выборные кампании.
— Наименования населённых пунктов сохранятся прежними. Упразднятся советы депутатов сельских поселений. Уже создан один представительный орган — собрание депутатов округа, состоящее из 15 депутатов, избираемых сроком на пять лет на муниципальных выборах, — ранее объяснял глава Бикинского района Александр Демидов. — Также сельским жителям гарантируется сохранение льгот. Все необходимые документы по-прежнему будут оформляться по месту жительства.
Также для нового округа будут разработаны единые планы развития территории.