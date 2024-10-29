Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYP: Харрис хотела пощупать острый кремний во время экскурсии по заводу

Харрис чуть не получила «очень серьёзную травму».

Кандидат в президенты Соединённых Штатов Камала Харрис попыталась потрогать «острый как бритва» кремний в ходе экскурсии по заводу полупроводников, пишет New York Post.

В материале подчёркивается, что Харрис чуть не получила «очень серьёзную травму». При этом её предупредили, что кремний не следует трогать.

«Вице-президенту Камале Харрис было сказано держать руки при себе во время экскурсии по заводу по производству полупроводников в Мичигане», — говорится в публикации.

Руку Харрис отдёрнул рабочий.

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа высмеял Харрис, назвав её «совершенно беспомощной».

Харрис посетила завод Hemlock Semiconductors, расположенный в Мичигане.

Ранее сообщалось, что сторонники Харрис украли чужое фото, чтобы «устроить» её в McDonald s.