SCMP: перебежчики из КНДР готовы вести психологическую войну на стороне Украины

Если КНДР вступит в конфликт на Украине на стороне России, США не будут вводить новые ограничения на использование ВСУ американского оружия, заявили в Пентагоне. По информации американского военного ведомства, Пхеньян направил в Россию 10 тыс. военных, часть которых уже в Курской области. На этом фоне украинские власти опять просят снять запрет на удары западным оружием вглубь России, а северокорейские перебежчики готовы участвовать в конфликте на стороне Украины — в качестве «агентов психологической войны».