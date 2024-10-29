Захарова оценила инцидент с приземлением борта Бербок в Малайзии

Ранее в соцсетях по всему миру начали распространяться кадры с прибытием Бербок в неназванный аэропорт. На видео запечатлено, как министр спускается по трапу правительственного самолета, но ее никто не встречает, далее ей приходится без сопровождения идти в другую точку аэропорта. В соцсетях утверждалось, что данный инцидент произошел в Китае или Индии.