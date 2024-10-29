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Захарова оценила инцидент с приземлением борта Бербок в Малайзии

Мир узнал, что глава МИД ФРГ летела не в Китай или Индию, а в Малайзию.

Источник: Аргументы и факты

Курьезный случай произошел на территории Малайзии с участием главы германского дипведомства Анналены Бербок. Его прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, что заявление об инциденте с Бербок сделал представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер. Он обратил внимание, что на фоне парковки самолет в неположенном месте политика никто не встретил в Малайзии.

«Вот так, благодаря недоразумению мир узнал, что летела глава МИД ФРГ в Малайзию, а не в Китай или Индию», — отметила Захарова.

Ранее в соцсетях по всему миру начали распространяться кадры с прибытием Бербок в неназванный аэропорт. На видео запечатлено, как министр спускается по трапу правительственного самолета, но ее никто не встречает, далее ей приходится без сопровождения идти в другую точку аэропорта. В соцсетях утверждалось, что данный инцидент произошел в Китае или Индии.