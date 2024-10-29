Новый бизнес-омбудсмен Приморья прокомментировала планы по запрету работы мигрантов в ряде отраслей

По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Приморье, к ней не поступало обращений от бизнеса, которые были бы связаны с введением новых запретов для иностранных специалистов, которые работают по патенту. Отчасти из-за того, что такие решения всегда принимаются после широких обсуждений — любая организация может выступить со своей аргументацией, и ее примут к сведению.