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Новый бизнес-омбудсмен Приморья прокомментировала планы по запрету работы мигрантов в ряде отраслей

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября, ФедералПресс. В сентябре в Приморье назначили нового уполномоченного по правам предпринимателей. Наталия Кошелева дала интервью изданию «ФедералПресс», в котором поделилась своим мнением о том, как сильно запрет на работу мигрантов может отразиться на региональном бизнесе.

Источник: РИА "Новости"

«Я бы сказала, что для бизнеса стоит вопрос дефицита кадров — не мигрантов», — уверена Наталия Кошелева.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Приморье, к ней не поступало обращений от бизнеса, которые были бы связаны с введением новых запретов для иностранных специалистов, которые работают по патенту. Отчасти из-за того, что такие решения всегда принимаются после широких обсуждений — любая организация может выступить со своей аргументацией, и ее примут к сведению.

Кроме того, запреты для мигрантов вводят не только в Приморье. За последний год множество регионов уже приняли аналогичные решения, которые запрещают иностранцам с патентами трудиться в ряде сфер.

Напомним, в Приморье несколько лет действует запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте. С 2025 года планируется сильно расширить перечень специальностей и отраслей, которые будут недоступны иностранцам.