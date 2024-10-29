Политолог Рар объяснил, почему России выгоднее победа Трампа, а не Харрис

Для Америки будет лучше, если на выборах 5 ноября победит Дональд Трамп, а не Камала Харрис. Такое мнение в интервью aif.ru высказал политолог из Германии Александр Рар.
«Трамп непредсказуем, в этом его опасность. Но в то же время он деловой человек, а не идеолог, у него как у бизнесмена есть план действий», — сказал Рар.
По мнению политолога, для России избрание Трампа тоже будет выгоднее.
«Он испытывает к России чувство респекта, если так можно сказать, признает за ней право быть великой державой. Плюс видит в ней союзника в возможном конфликте США с Китаем», — отметил Рар.
Харрис в политике неопытный человек, как вице-президент она мало чем запомнилась, но в целом она, скорее всего, продолжит политику Байдена, полагает немецкий специалист.
«Другой вопрос — как бы выборы в США не обернулись социальным взрывом и новой гражданской войной. И тогда мало никому не покажется», — добавил эксперт.
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