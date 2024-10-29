Немецкий политолог Рар допустил приезд Трампа в Москву с мирным планом

«Насколько я понимаю, он исходит из того, что раздел Украины неизбежен. Что и Крым, и другие юго-восточные территории для Киева потеряны», — сказал Александр Рар. При этом Запад, по его словам, сейчас обдумывает, какаю компенсацию дать Украине. «Членство в НАТО исключено, но в ЕС могут принять», — добавил эксперт.