Немецкий политолог Рар допустил приезд Трампа в Москву с мирным планом

2025 год будет решающим для конфликта на Украине, считает известный немецкий политолог Александр Рар.
«Как бы некоторые политики в Европе ни махали кулаками, там тоже всё больше людей склоняется к дипломатическому разрешению конфликта, к прекращению санкций», — заявил Рар в интервью aif.ru. «Все устали от войны», — добавил эксперт.
По словам Рара, многим немцам неприятно сознавать, что «ресурсы Сибири теперь работают на Китай, а экономика Германии несет огромные убытки». Смягчается и риторика США. Трамп в случае своей победы на выборах президента встретится с Путиным в нейтральной стране или даже прилетит в Москву, чтобы обсудить мирный план, предположил политолог.
«Насколько я понимаю, он исходит из того, что раздел Украины неизбежен. Что и Крым, и другие юго-восточные территории для Киева потеряны», — сказал Александр Рар. При этом Запад, по его словам, сейчас обдумывает, какаю компенсацию дать Украине. «Членство в НАТО исключено, но в ЕС могут принять», — добавил эксперт.
По мнению Рара, в 2025 году конфликт может быть заморожен по «корейскому сценарию», а мирный договор, закрепляющий статус территорий, будет подписан позже.
Полностью интервью с Александром Раром читайте на aif.ru.