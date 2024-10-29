Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия после запрета Израилем БАПОР

«БАПОР было создано государствами — членами ООН. Нынешнее решение израильского парламента о запрете БАПОР выполнять его работу по спасению жизней и защите здоровья для миллионов палестинцев будет иметь разрушительные последствия. Это недопустимо. Это противоречит обязательствам и обязанностям Израиля и угрожает жизням и здоровью тех, кто зависит от БАПОР», — написал глава ВОЗ на своей странице в соцсети X.