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Безос объяснил отказ WP от поддержки демократов на президентских выборах

Отказ американской газеты The Washington Post поддержать кандидата от демократов на выборах президента США Камалу Харрис связан с намерением издания сохранить непредвзятость, заявил владелец издания, миллиардер Джефф Безос, передает Reuters.

Источник: AP 2024

По мнению основателя Amazon, большинство людей обвиняют СМИ в предвзятости.

«Поддержка президента создает ощущение предвзятости, ощущение отсутствия независимости. Прекратить поддержку — принципиальное решение, и оно правильное», — заявил миллиардер.

Поддержка того или иного кандидата не склонила бы чашу весов выборов, считает бизнесмен.

Безос подчеркнул, что ни один из претендующих на пост президента политиков не был проинформирован о решении издания. По словам предпринимателя, отказ публиковать материал в пользу Харрис не связан с его недавней встречей с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

26 апреля газета нарушила почти 50-летнюю традицию и не стала публиковать материал в поддержку кандидата от демократов на выборах президента США.

The Washington Post заявила, что не поддержит ни одного кандидата на президентских выборах в этом году: газета опубликовала статью, в которой со ссылкой на два источника говорится, что сотрудники редакции подготовили проект материала в поддержку Харрис. Решение не публиковать материал принял Безос, сообщили они.

Позднее издание столкнулось с отменами подписок со стороны читателей, отмечает Reuters. От получения экземпляра газеты отказались 8% подписчиков, более 200 тыс. человек отменили цифровую подписку.