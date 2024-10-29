Безос объяснил отказ WP от поддержки демократов на президентских выборах

The Washington Post заявила, что не поддержит ни одного кандидата на президентских выборах в этом году: газета опубликовала статью, в которой со ссылкой на два источника говорится, что сотрудники редакции подготовили проект материала в поддержку Харрис. Решение не публиковать материал принял Безос, сообщили они.