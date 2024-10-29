Лукашенко: Минск и Анкару связывает множество интересных проектов в самых разнообразных областях

«За годы независимости ваша страна, безусловно, добилась значительных успехов во всех сферах государственного строительства. Современная Турция уверенно движется путем прогресса и модернизации, отыгрывает важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе и мире», — говорится в поздравлении.