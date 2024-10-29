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Лукашенко: Минск и Анкару связывает множество интересных проектов в самых разнообразных областях

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником — Днем Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«За годы независимости ваша страна, безусловно, добилась значительных успехов во всех сферах государственного строительства. Современная Турция уверенно движется путем прогресса и модернизации, отыгрывает важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе и мире», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил: «Минск и Анкару связывает множество интересных проектов в самых разнообразных областях: от торговли и инвестиций до гуманитарной сферы. Ежегодно увеличивается количество белорусов, которые посещают вашу солнечную страну с туристическими целями. Благодаря развитым транспортным коммуникациям и отмене визового режима турецкие граждане также имеют отличные возможности почувствовать отличительные черты белорусского характера — гостеприимство и искренность».

«С большим удовольствием вспоминаю нашу содержательную встречу в Астане в июле этого года. Готов продолжить двусторонние контакты и с благодарностью воспользуюсь Вашим приглашением посетить Турцию с официальным визитом», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану доброго здоровья и успехов в политической деятельности, а дружественному турецкому народу — мирного неба, единства и процветания.

Лукашенко Александр