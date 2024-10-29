Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал о решении проблемы с площадками для выгула собак

Градоначальник предложил обсудить проблемные вопросы, которые наиболее волнуют жителей нашего города. Одной из таких тем стало открытие муниципального приюта для собак. Заместитель мэра Людмила Бородина рассказала о первых результатах и возникших проблемах, связанных с приютом. Особенно Сергея Петрина волновал вопрос нехватки рабочих рук.
— Поскольку животные в приют завозятся поэтапно, штата нам пока хватает, — сообщила Людмила Бородина. — С увеличением количества животных, штат будет доукомплектован…
Глава города попросил определить объемы финансирования приюта на следующий год и параметры его функционирования. Заняться этим он поручил вице-мэру Людмиле Бородиной и руководителю управления финансово-бюджетной политики Елене Муромцевой.
— Нужна четкая конкретика — какие мероприятия мы можем субсидировать за счет заложенных в бюджете средств и в чем могут быть потенциальные проблемы с отчетностью по их использованию, — высказался Сергей Петрин.
В дополнение к озвученной теме, на планерке обсудили и строительство площадок для выгула животных.
— Проблема реально существует, площадок для выгула собак не хватает, — отметил мэр. — К этой теме мы подходили уже несколько раз в рамках программы «Комфортная городская среда». Надо решать ее, несмотря на то, что есть большие проблемы с выбором места и подбором территорий. Во многих районах проблем гораздо больше, чем проблемы с безнадзорными животными и отсутствием площадок для выгула собак. Но у многих горожан есть домашние питомцы, и этот вопрос для них актуален, так как зачастую возникают конфликтные ситуации по этому поводу. Дворовые территории, особенно в Центральном районе, мы не рассматриваем — их размер невелик, поэтому хорошо, если можем там разместить детские площадки. Поэтому будем подбирать территории в общественных местах. Как, к примеру, мы обустроили площадки для выгула в парке «Орленок» и на Петровской набережной, где они вписаны проектными решениями.
Сергей Петрин поручил определить, где вообще территориально можно было бы разместить площадки для выгула, а потом уже разбираться с финансированием на их строительство.