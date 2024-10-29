Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал о решении проблемы с площадками для выгула собак

— Проблема реально существует, площадок для выгула собак не хватает, — отметил мэр. — К этой теме мы подходили уже несколько раз в рамках программы «Комфортная городская среда». Надо решать ее, несмотря на то, что есть большие проблемы с выбором места и подбором территорий. Во многих районах проблем гораздо больше, чем проблемы с безнадзорными животными и отсутствием площадок для выгула собак. Но у многих горожан есть домашние питомцы, и этот вопрос для них актуален, так как зачастую возникают конфликтные ситуации по этому поводу. Дворовые территории, особенно в Центральном районе, мы не рассматриваем — их размер невелик, поэтому хорошо, если можем там разместить детские площадки. Поэтому будем подбирать территории в общественных местах. Как, к примеру, мы обустроили площадки для выгула в парке «Орленок» и на Петровской набережной, где они вписаны проектными решениями.