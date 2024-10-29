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Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал о решении проблемы с площадками для выгула собак

В понедельник в городской администрации состоялась очередная открытая планерка, на которой мэр Воронежа Сергей Петрин заслушал доклады от своих заместителей и руководителей управлений, а также ведомств, дал подчиненным ряд поручений и ответил на вопросы журналистов.

Источник: пресс-служба городской администрации г. Воронежа

Градоначальник предложил обсудить проблемные вопросы, которые наиболее волнуют жителей нашего города. Одной из таких тем стало открытие муниципального приюта для собак. Заместитель мэра Людмила Бородина рассказала о первых результатах и возникших проблемах, связанных с приютом. Особенно Сергея Петрина волновал вопрос нехватки рабочих рук.

— Поскольку животные в приют завозятся поэтапно, штата нам пока хватает, — сообщила Людмила Бородина. — С увеличением количества животных, штат будет доукомплектован…

Глава города попросил определить объемы финансирования приюта на следующий год и параметры его функционирования. Заняться этим он поручил вице-мэру Людмиле Бородиной и руководителю управления финансово-бюджетной политики Елене Муромцевой.

— Нужна четкая конкретика — какие мероприятия мы можем субсидировать за счет заложенных в бюджете средств и в чем могут быть потенциальные проблемы с отчетностью по их использованию, — высказался Сергей Петрин.

В дополнение к озвученной теме, на планерке обсудили и строительство площадок для выгула животных.

— Проблема реально существует, площадок для выгула собак не хватает, — отметил мэр. — К этой теме мы подходили уже несколько раз в рамках программы «Комфортная городская среда». Надо решать ее, несмотря на то, что есть большие проблемы с выбором места и подбором территорий. Во многих районах проблем гораздо больше, чем проблемы с безнадзорными животными и отсутствием площадок для выгула собак. Но у многих горожан есть домашние питомцы, и этот вопрос для них актуален, так как зачастую возникают конфликтные ситуации по этому поводу. Дворовые территории, особенно в Центральном районе, мы не рассматриваем — их размер невелик, поэтому хорошо, если можем там разместить детские площадки. Поэтому будем подбирать территории в общественных местах. Как, к примеру, мы обустроили площадки для выгула в парке «Орленок» и на Петровской набережной, где они вписаны проектными решениями.

Сергей Петрин поручил определить, где вообще территориально можно было бы разместить площадки для выгула, а потом уже разбираться с финансированием на их строительство.