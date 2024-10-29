Министром здравоохранения Хабаровского края стал Станислав Мальцев

В медицинском сообществе страны высоко оценивают профессиональные навыки и компетенции назначенного министра.
Информация о новом назначении уже появилась на сайте краевого правительства.
О Станиславе Мальцеве известно немного. На сайте Калужской областной клинической больницы он значится заместителем главного врача больницы (руководителем сосудистого центра), доктор медицинских наук.
Напомним, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обещал в начале ноября представить медицинскому сообществу нового министра здравоохранения Хабаровского края.