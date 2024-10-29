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Министром здравоохранения Хабаровского края стал Станислав Мальцев

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин представил медицинской общественности региона нового министра здравоохранения. Им стал заместитель главного врача Калужской областной клинической больницы, доктор медицинских наук Станислав Мальцев, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: Калужская областная клиническая больница

В медицинском сообществе страны высоко оценивают профессиональные навыки и компетенции назначенного министра.

Информация о новом назначении уже появилась на сайте краевого правительства.

О Станиславе Мальцеве известно немного. На сайте Калужской областной клинической больницы он значится заместителем главного врача больницы (руководителем сосудистого центра), доктор медицинских наук.

Напомним, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обещал в начале ноября представить медицинскому сообществу нового министра здравоохранения Хабаровского края.