Лукашенко намерен совершить визит в Турцию

Текст поздравления опубликовала пресс-служба белорусского лидера.
Как отметил Лукашенко, за годы независимости Турция добилась значительных успехов во всех сферах государственного строительства.
«Современная Турция уверенно движется путем прогресса и модернизации, отыгрывает важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе и мире».
Президент отметил, что Минск и Анкару связывает множество интересных проектов в самых разнообразных областях: от торговли и инвестиций до гуманитарной сферы.
Кроме того, постоянно растет число белорусских туристов в Турции. А благодаря развитым транспортным коммуникациям и отмене визового режима граждане этой страны также имею возможность приехать в Беларусь.
Лукашенко напомнил о встрече с турецким коллегой, которая прошла в июле в Астане.
«Готов продолжить двусторонние контакты и с благодарностью воспользуюсь Вашим приглашением посетить Турцию с официальным визитом».
Белорусский лидер пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану доброго здоровья и успехов в политической деятельности, а дружественному турецкому народу — мирного неба, единства и процветания.
Встреча и визиты
Президенты Беларуси и Турции встречаются регулярно. В последний раз они провели переговоры на полях саммита ШОС в Астане, где обсудили двусторонние отношения, последствия конфликта на Украине, региональные и глобальные вопросы.
После этого посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак заявил, что прорабатывается возможность визита президента в Анкару. По его словам, визит может состояться уже в 2024 году.
Напомним, что в ноябре 2016-го состоялся первый в истории визит Эрдогана в Минск, в апреле 2019 года — ответная поездка Лукашенко в Турцию.