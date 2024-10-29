Олбани
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко намерен совершить визит в Турцию

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником — Днем Республики.

Источник: Sputnik.by

Текст поздравления опубликовала пресс-служба белорусского лидера.

Как отметил Лукашенко, за годы независимости Турция добилась значительных успехов во всех сферах государственного строительства.

«Современная Турция уверенно движется путем прогресса и модернизации, отыгрывает важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе и мире».

говорится в тексте.

Президент отметил, что Минск и Анкару связывает множество интересных проектов в самых разнообразных областях: от торговли и инвестиций до гуманитарной сферы.

Кроме того, постоянно растет число белорусских туристов в Турции. А благодаря развитым транспортным коммуникациям и отмене визового режима граждане этой страны также имею возможность приехать в Беларусь.

Лукашенко напомнил о встрече с турецким коллегой, которая прошла в июле в Астане.

«Готов продолжить двусторонние контакты и с благодарностью воспользуюсь Вашим приглашением посетить Турцию с официальным визитом».

подчеркнул президент.

Белорусский лидер пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану доброго здоровья и успехов в политической деятельности, а дружественному турецкому народу — мирного неба, единства и процветания.

Встреча и визиты

Президенты Беларуси и Турции встречаются регулярно. В последний раз они провели переговоры на полях саммита ШОС в Астане, где обсудили двусторонние отношения, последствия конфликта на Украине, региональные и глобальные вопросы.

После этого посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак заявил, что прорабатывается возможность визита президента в Анкару. По его словам, визит может состояться уже в 2024 году.

Напомним, что в ноябре 2016-го состоялся первый в истории визит Эрдогана в Минск, в апреле 2019 года — ответная поездка Лукашенко в Турцию.

Лукашенко Александр