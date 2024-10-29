СМИ: еще одна крупная американская газета никого не поддержит на выборах

«Хотя USA Today не будет выступать с поддержкой на пост президента, местные редакторы изданий сети USA Today имеют право по своему усмотрению выступить с поддержкой на уровне штата или на местном уровне… Почему мы это делаем? Потому что мы верим, что будущее Америки решается на местном уровне — одна гонка за другой. Располагая более чем 200 изданиями по всей стране, наша общественная служба призвана предоставлять читателям важные факты и достоверную информацию, которые необходимы им для принятия обоснованных решений», — заявила телеканалу представитель газеты Ларк-Мари Антон.