Что мешает качеству дорог в Казахстане, рассказали в Антикоре

«Внешний анализ показал наличие системных коррупционных рисков на всех этапах строительства и ремонта дорог, начиная с планирования, заканчивая контролем и содержанием. Уже на первоначальном этапе неправильно определяются проблемные участки, ремонтируются дороги, на которых недавно проводились работы. При проектировании смету искусственно завышают за счет излишних объемов работ и материалов. Контракты нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций».