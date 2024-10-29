Президенты Казахстана и Монголии подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность монгольской стороне за тёплый приём, подчеркнув значимость своего первого визита в Монголию в качестве президента. Он отметил, что Казахстан и Монголию связывают многовековые культурно-исторические связи и взаимное стремление к укреплению партнёрства. По его словам, подписание Совместной декларации о стратегическом партнёрстве станет важным шагом в укреплении сотрудничества и открытии новых возможностей для народов обеих стран.