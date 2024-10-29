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Президенты Казахстана и Монголии подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

В рамках первого государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Монголию состоялись важные переговоры, нацеленные на укрепление двусторонних отношений и подписание ключевых документов. Визит обещает открыть новые перспективы для совместного развития, сообщает El.kz.

Источник: Пресс-служба Акорды

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность монгольской стороне за тёплый приём, подчеркнув значимость своего первого визита в Монголию в качестве президента. Он отметил, что Казахстан и Монголию связывают многовековые культурно-исторические связи и взаимное стремление к укреплению партнёрства. По его словам, подписание Совместной декларации о стратегическом партнёрстве станет важным шагом в укреплении сотрудничества и открытии новых возможностей для народов обеих стран.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также подчеркнул значение визита, отметив, что спустя 30 лет после установления дипломатических отношений этот визит открывает новую страницу в двустороннем взаимодействии, выводя его на стратегический уровень. Он выразил уверенность, что сотрудничество в сферах политики, экономики, инвестиций и других отраслях будет только углубляться.

На встрече лидеры обсудили перспективы взаимодействия в таких областях, как сельское хозяйство, горно-металлургический комплекс, энергетика, транспорт и логистика, а также финансы. Особое внимание было уделено вопросам реализации совместных проектов и координации действий в международных и региональных структурах.

В завершение переговоров Президент Монголии подарил Касым-Жомарту Токаеву Казахско-монгольский словарь, включающий более 60 тысяч слов, что символизировало уважение к культурному наследию и глубокую связь между народами.

экономика