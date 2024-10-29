Президент Монголии сделал подарок Токаеву

"Уважаемый президент, я прибыл в Монголию с государственным визитом по Вашему приглашению. Это большая честь для меня и для всех членов делегации. Сегодня мы подпишем важные двусторонние документы, в том числе совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.