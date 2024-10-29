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ГТК Беларуси отреагировал на прекращение Литвой договора о сотрудничестве

Глава ГТК Беларуси прокомментировал денонсацию Литвой договора в таможенной сфере.

Источник: Комсомольская правда

ГТК Беларуси отреагировал на прекращение Литвой договора в таможенной сфере. Подробности в интервью Первому информационному телеканалу рассказала председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, передает БелТА.

Он уточнил, что через одобрение правительством Литвы денонсации договоров о сотрудничестве в таможенной сфере с Беларусью и Россией сложно ситуацию ухудшить еще больше.

— Пункты пропуска закрыты. Взаимодействие прервали во всех сферах, — уточнил глава ГТК.

Он добавил, что указанный документ предполагал обмен информацией, совместную борьбу с перемещением оружия, наркотиков, а также ускоренное перемещение животных, опасных товаров и другое.

Орловский обратил внимание на то, что это нормальное рабочее соглашение, однако де-факто оно не работает уже с момента введения санкций, закрытия пунктов пропуска.

— Сейчас оформляется де-юре то, что уже есть. Поэтому каких-то больших изменений в худшую сторону не предвидим.

Глава Государственного таможенного комитета напомнил о том, что в октябре начали действовать санкции Европейского союза, принятые еще в июне. Речь идет о том, что сотни товаров дополнительно запрещены к ввозу в Беларусь и обратно.

— Эти санкции внесут свои негативные моменты в деятельность наших участников внешнеэкономической деятельности. Но, как показывает практика предыдущих лет, мы переживем, — заявил Орловский.

Он отметил, что данные меры больше вредят ЕС. Председатель ГТК подчеркнул, что Беларусь справляется, об этом говорят цифры пополнения бюджета, заметив, что в 2024 году в бюджет дают таможенных платежей на 20% больше, чем в 2023 году — при всех санкциях, закрытии пунктов пропуска, запретах.

Ранее ГТК отреагировал на запрет о перемещении по Латвии авто на белорусских номерах.

Кроме того, ГТК отреагировал на санкции Евросоюза, запретившие ввоз секонд-хенда в Беларусь.