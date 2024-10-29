ГТК Беларуси отреагировал на прекращение Литвой договора о сотрудничестве

Он отметил, что данные меры больше вредят ЕС. Председатель ГТК подчеркнул, что Беларусь справляется, об этом говорят цифры пополнения бюджета, заметив, что в 2024 году в бюджет дают таможенных платежей на 20% больше, чем в 2023 году — при всех санкциях, закрытии пунктов пропуска, запретах.