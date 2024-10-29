Концепцию инклюзивной политики до 2030 года разработали в Казахстане

Проведенный анализ показывает, что наблюдается рост детской инвалидизации на 11,4% (в 2023 году — 109 496 человек, в 2022 году — 104 260 человек, в 2021 году — 98 254 человека). В структуре в основном преобладают дети от семи до 18 лет (74 928 детей, или 68,4%).