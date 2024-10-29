Лукашенко обратился к Эрдогану, сказав про официальный визит в Турцию

Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что за годы независимости Турция смогла добиться значительных успехов во всех сферах государственного строительства. Он заметил, что современная Турция уверенно идет путем прогресса, модернизации, а также отыгрывает важную роль в поддержании мира, стабильности как в регионе, так и в мире.