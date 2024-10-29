Лукашенко обратился к Эрдогану, сказав про официальный визит в Турцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 29 октября, поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником — Днем Республики и сказал про официальный визит в страну. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что за годы независимости Турция смогла добиться значительных успехов во всех сферах государственного строительства. Он заметил, что современная Турция уверенно идет путем прогресса, модернизации, а также отыгрывает важную роль в поддержании мира, стабильности как в регионе, так и в мире.
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что Беларусь и Турцию связывает множество интересных проектов в самых разнообразных областях: от сферы торговли и инвестиций до гуманитарной. Он отметил, что каждый год растет число белорусов, посещающих солнечную Турцию с туристическими целями.
Александр Лукашенко сказал, что благодаря развитым транспортным коммуникациям, а также отмене визового режима у граждан Турции есть отличные возможности почувствовать отличительные черты белорусского характера — гостеприимство и искренность.
— С большим удовольствием вспоминаю нашу содержательную встречу в Астане в июле этого года. Готов продолжить двусторонние контакты и с благодарностью воспользуюсь Вашим приглашением посетить Турцию с официальным визитом, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Чехии, пригласив приехать в Беларусь.
Тем временем Национальный аэропорт «Минск» сказал об изменениях, перейдя на зимнее расписание.
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