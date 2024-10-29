Министром транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края стал Константин Кравцов

Новый исполняющий обязанности— бывший первый замначальника Дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ) — филиала РЖД. Также исполнял обязанности руководителя ДЖВ в 2019 году.
Ранее обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства исполняла Татьяна Малахова, которая была назначена на должность после ухода Георгия Мазунина.
Информация о новом назначении уже появилась на сайте краевого правительства.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Дмитрий Демешин представил медицинской общественности региона нового министра здравоохранения. Им стал заместитель главного врача Калужской областной клинической больницы, доктор медицинских наук Станислав Мальцев.