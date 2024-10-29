Василий Голубев дал поручения по улучшению инфраструктуры после приема граждан

В соответствии с поручением, расходы на ремонт многоквартирного дома по ул. Дружбы в Аксае будут включены в бюджет будущего года. Усиление фундамента дома должно быть выполнено в 2025 году. По данным администрации Аксайского района, в 2023 году уже была разработана необходимая проектная документация на эти работы.