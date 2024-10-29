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Василий Голубев дал поручения по улучшению инфраструктуры после приема граждан

После интерактивного приема граждан губернатор Ростовской области поручил провести капитальный ремонт многоквартирного дома в Аксайском районе и отремонтировать линии электропередач в селе Чертковского района.

Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В соответствии с поручением, расходы на ремонт многоквартирного дома по ул. Дружбы в Аксае будут включены в бюджет будущего года. Усиление фундамента дома должно быть выполнено в 2025 году. По данным администрации Аксайского района, в 2023 году уже была разработана необходимая проектная документация на эти работы.

Капремонт линий электропередачи с заменой и установкой новых фонарей в селе Алексеево-Лозовского Чертковского района должен быть проведен до окьября 2025 года. Сейчас технический износ ЛЭП составляет 99%. В настоящее время освещение полностью отсутствует на десяти улицах.