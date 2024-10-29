Хорватия хочет передать Украине 30 танков и 30 БМП. Военная операция, день 979-й

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8:21 Министр обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус подписали письмо о намерениях о передаче Загребом 30 танков и 30 БМП югославского производства 1980-х годов в обмен на скидку при приобретении танков Leopard, сообщило минобороны Хорватии.
8:16 В украинском обществе усиливается недовольство требованиями командования ВСУ нарастить темпы мобилизации, заявил бывший украинский президент Леонид Кучма в интервью «Интерфакс-Украина».
«Власти обвиняют общество в недостаточной готовности встать на защиту государства. В обществе раздаются призывы к власти показать пример и начать с себя. Таких противоречий много», — отметил Кучма.
8:10 Если КНДР вступит в конфликт на Украине на стороне России, США не будут вводить новые ограничения на использование ВСУ американского оружия, заявили в Пентагоне. По информации американского военного ведомства, Пхеньян направил в Россию 10 тыс. военных, часть которых уже в Курской области. На этом фоне украинские власти опять просят снять запрет на удары западным оружием вглубь России, а северокорейские перебежчики готовы участвовать в конфликте на стороне Украины — в качестве «агентов психологической войны».
8:09 ? Средства ПВО ночью сбили беспилотник над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
8:07 Для главы Пентагона Ллойда Остина, недавно посетившего Киев, провели персональный брифинг, в ходе которого он узнал о дальнейших планах украинского командования относительно действий ВСУ в Курской области, рассказала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Из них два БПЛА сбиты над Белгородской областью, по два над территориями Брянской и Курской областей, один — над акваторией Черного моря.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 979-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.