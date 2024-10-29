Хорватия хочет передать Украине 30 танков и 30 БМП. Военная операция, день 979-й

8:35.

8:21 Министр обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус подписали письмо о намерениях о передаче Загребом 30 танков и 30 БМП югославского производства 1980-х годов в обмен на скидку при приобретении танков Leopard, сообщило минобороны Хорватии.

8:16 В украинском обществе усиливается недовольство требованиями командования ВСУ нарастить темпы мобилизации, заявил бывший украинский президент Леонид Кучма в интервью «Интерфакс-Украина».

«Власти обвиняют общество в недостаточной готовности встать на защиту государства. В обществе раздаются призывы к власти показать пример и начать с себя. Таких противоречий много», — отметил Кучма.

8:10 Если КНДР вступит в конфликт на Украине на стороне России, США не будут вводить новые ограничения на использование ВСУ американского оружия, заявили в Пентагоне. По информации американского военного ведомства, Пхеньян направил в Россию 10 тыс. военных, часть которых уже в Курской области. На этом фоне украинские власти опять просят снять запрет на удары западным оружием вглубь России, а северокорейские перебежчики готовы участвовать в конфликте на стороне Украины — в качестве «агентов психологической войны».

