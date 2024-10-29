WSJ узнала о дефиците ракет для ПВО у американских военных

Ракеты применяются для отражения атак со стороны Ирана и поддерживаемых им сил в регионе — например, хуситов. За год военные США израсходовали более 100 ракет «Стандарт» — это одно из самых распространенных средств для перехвата. Министр военно-морских сил Карлос Дель Торо в мае настаивал на увеличение выпуска этих ракет.
Есть опасения касательно того, что восполнять запасы в достаточном объеме будет невозможно: за месяц конфликта на Ближнем Востоке запускаются десятки ракет, производство не успевает за расходованием. Выпускающая «Стандарт» компания RTX производит максимум несколько сотен ракет в год и поставляет их не только США, но и еще по меньшей мере 14 союзникам.
«США не создали оборонно-промышленную базу, предназначенную для крупномасштабной войны на истощение как в Европе, так и на Ближнем Востоке и соответствующую собственным стандартам готовности. И обе эти войны являются затяжными конфликтами, которые не были частью оборонного планирования США», — сказал научный сотрудник и заместитель директора программы обычной обороны в Центре Стимсона в Вашингтоне Элиас Юсиф.
Для наращивания выпуска часто нужно создавать новые производственные линии, компании неохотно идут на это, если не знают, насколько долгосрочным будет заказ Пентагона.
США помогли Израилю в отражении двух атак со стороны Ирана — в октябре и апреле — обе были ответом на действия израильской армии. Как отметили источники WSJ, при отражении удара 1 октября США и Израиль пропустили часть из 180 ракет Ирана для экономии собственных ракет-перехватчиков.
Контр-адмирал в отставке и старший директор аналитического центра Foundation for Defense of Democracies в Вашингтоне Марк Монтгомери заявил, что активное использование ракет «Стандарт» приводит к ослаблению позиций США в Тихом океане, так как эти боеприпасы — часть вооружений «для противостояния Китаю».
Помимо ракет «Стандарт», Вашингтон направил Израилю батарею комплексов ПВО Thaad. Источники армейского радио ЦАХАЛ отмечали, что за счет этой батареи США могут сыграть значительную роль в ответе на новый потенциальный удар Ирана после израильской атаки на республику в ночь на 26 октября.