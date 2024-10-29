WSJ узнала о дефиците ракет для ПВО у американских военных

Есть опасения касательно того, что восполнять запасы в достаточном объеме будет невозможно: за месяц конфликта на Ближнем Востоке запускаются десятки ракет, производство не успевает за расходованием. Выпускающая «Стандарт» компания RTX производит максимум несколько сотен ракет в год и поставляет их не только США, но и еще по меньшей мере 14 союзникам.