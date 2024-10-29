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Глава Совета Республики Кочанова проведет личный прием белорусов 11 ноября

Кочанова проведет личный прием граждан в Россонском райисполкоме 11 ноября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совета Республики Наталья Кочанова проведет личный прием белорусов в Россонском районном исполкоме 11 ноября 2024 года. Об этом проинформировали в пресс-службе Совета Республики.

В сообщении сказано, что Наталья Кочанова 11 ноября проведет личный прием граждан в Россонском райисполкоме, которые расположен в городском поселке Россоны по улице Советской, 4.

Уточняется, что предварительная запись на прием будет проводиться 30, а также 31 октября с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Звонить необходимо по следующим телефонам: 8 017 328 53 24, 8 017 328 58 11.

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