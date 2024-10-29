Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект о штрафах за курение в школах.

«Наркологи связывают возросший интерес к курению среди детей с появлением электронных устройств. В первое время даже бытовало мнение, что они безопасны. Курение заменили парением, но суть от этого не изменилась. Через вейпы под прикрытием ароматизаторов в организм поступает целый набор опасных веществ. Мы уже законодательно приравняли разного рода электронные устройства для потребления никотина к курению и, следовательно, ограничили их применение в общественных местах. Что же касается школ, то здесь нужны усиленные меры, поскольку это вопрос здоровья новых поколений», — подытожил Константин Толкачев.