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Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект о штрафах за курение в школах

Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект о штрафах за курение в школах.

Источник: Башинформ

Госсобранием — Курултаем Башкирии внесен в Государственную Думу проект федерального закона об ужесточении ответственности за курение на территории школ и детсадов, ранее получивший положительный отзыв правительства России. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Башкирии.

«Масштабы курения среди несовершеннолетних вызывают тревогу за здоровье молодежи, — заявил спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Курят, по имеющимся данным, около 60 процентов старшеклассников».

Опросы уже взрослых курильщиков показывают: более половины из них свой первый опыт курения получили именно в школе.

«Поэтому необходимо усиливать профилактическую работу с детьми и строже спрашивать с нарушителей, которые курят в школах и на пришкольной территории, подавая остальным дурной пример», — добавили в Госсобрании.

Предложенный на рассмотрение в Госдуму законопроект позволит иначе квалифицировать такие правонарушения и налагать повышенные штрафы — от 2000 до 3000 рублей вместо применяемых сегодня 500−1500 рублей.

Между тем в последние годы специалисты фиксируют рост потребления никотина среди несовершеннолетних.

«Наркологи связывают возросший интерес к курению среди детей с появлением электронных устройств. В первое время даже бытовало мнение, что они безопасны. Курение заменили парением, но суть от этого не изменилась. Через вейпы под прикрытием ароматизаторов в организм поступает целый набор опасных веществ. Мы уже законодательно приравняли разного рода электронные устройства для потребления никотина к курению и, следовательно, ограничили их применение в общественных местах. Что же касается школ, то здесь нужны усиленные меры, поскольку это вопрос здоровья новых поколений», — подытожил Константин Толкачев.

Госдума
штрафы
здоровье
образование