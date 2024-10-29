Алиев поздравил Мирзиёева с успешным проведением парламентских выборов

«Результаты голосования — это проявление веры и доверия Вашего народа к решительно проводимому Вами политическому курсу, выражение реальной поддержки Ваших заслуг в еще большем развитии и наращивании мощи Узбекистана».
Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.
Все пять политических партий получили места в Законодательной палате Олий Мажлиса страны.
Итоговая явка на парламентских выборах Узбекистана составила 74,72% (более 15 млн) избирателей. За рубежом свои голоса отдали 140 388 человек.
Миссия наблюдателей от СНГ отметила, что выборы прошли в полном соответствии с требованиями Конституции и Избирательным кодексом РУз — были открытыми, конкурентными, справедливыми и соответствовали общепризнанным требованиям проведения демократических выборов.