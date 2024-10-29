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Польша просит Еврокомиссию повысить на 30% пошлину на ввоз удобрений из Беларуси

Польша обратилась в ЕК с предложением повысить на 30% пошлины на ввоз удобрений из Беларуси и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Польша просит Еврокомиссию повысить на 30% пошлину на ввоз удобрений из Беларуси и России, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство развития и технологий Польши.

В сообщении сказано, что со стороны Министерства развития и технологий были предприняты дипломатические шаги вместе с другими ведомствами и государствами-членами ЕС, чтобы предложить на уровне Европейского союза инициативу, связанную с ограничением импорта удобрений из Беларуси и России.

Отмечается, что с инициативой увеличения тарифов на 30% изначально выступило министерство государственных активов. Указанную идею глава ведомства Якуб Яворовский обсуждал с министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком.

Ранее ГТК Беларуси отреагировал на прекращение Литвой договора о сотрудничестве.

Кстати, Польша изменит правила въезда и выезда иностранцев, это коснется белорусов.

Тем временем «Белавиа» сказала о полетах в Дубай из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.