Польша просит Еврокомиссию повысить на 30% пошлину на ввоз удобрений из Беларуси

В сообщении сказано, что со стороны Министерства развития и технологий были предприняты дипломатические шаги вместе с другими ведомствами и государствами-членами ЕС, чтобы предложить на уровне Европейского союза инициативу, связанную с ограничением импорта удобрений из Беларуси и России.