Польша просит Еврокомиссию повысить на 30% пошлину на ввоз удобрений из Беларуси и России, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство развития и технологий Польши.
В сообщении сказано, что со стороны Министерства развития и технологий были предприняты дипломатические шаги вместе с другими ведомствами и государствами-членами ЕС, чтобы предложить на уровне Европейского союза инициативу, связанную с ограничением импорта удобрений из Беларуси и России.
Отмечается, что с инициативой увеличения тарифов на 30% изначально выступило министерство государственных активов. Указанную идею глава ведомства Якуб Яворовский обсуждал с министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком.
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