Токаев заявил о готовности увеличить квоту для монгольских студентов в Казахстане

Как сообщила Акорда, в ходе переговоров в Монголии, которые прошли в расширенном составе, возможности, которые открываются для совместной деятельности в сферах экологического, исторического, этнографического и экономического туризма.
«Казахстанские туроператоры готовы познакомить монгольских туристов с древним городом Туркестаном, где расположен мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, и областью Улытау, где находится мавзолей Джучи хана — старшего сына Чингисхана, а также другими туристическими местами. Мы заинтересованы в развитии Алтайского туристического кластера с Монголией».
Еще Токаев поблагодарил монгольских спортсменов за участие в прошедших в Астане Всемирных играх кочевников.
В свою очередь, президент Монголии назвал Казахстан важным партнером его страны, и надежным мостом между Востоком и Западом. По его словам, Улан-Батор внимательно изучает опыт Казахстана в развитии экономики и уделит особое внимание эффективной реализации двусторонних проектов.
Также он пригласил президента Монголии посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.