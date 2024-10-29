Токаев заявил о готовности увеличить квоту для монгольских студентов в Казахстане

В свою очередь, президент Монголии назвал Казахстан важным партнером его страны, и надежным мостом между Востоком и Западом. По его словам, Улан-Батор внимательно изучает опыт Казахстана в развитии экономики и уделит особое внимание эффективной реализации двусторонних проектов.